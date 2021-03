Lazio, indice RT in calo: zona arancione il prossimo 29 marzo 2021?

Il Lazio, così come quasi tutta Italia, si trova in zona rossa ma, a breve, potrebbero esserci delle novità. Andiamo a vedere quali.

D’Amato ottimista: “RT in calo”

La notizia viene data direttamente da D’Amato che, in una intervista rilasciata a Rai Radio 1, ha dichiarato come nel giro di due settimane l’indice RT potrà calare nuovamente, con i ricoveri e i posti letto sotto controllo. Una notizia che fa ben sperare soprattutto dopo i 14 giorni di zona rossa che il Lazio sta vivendo e che, nelle migliori delle ipotesi, potrebbe cambiare nuovamente scenario.

La conferma, però, potrà arrivare soltanto dopo il monitoraggio fatto dalle autorità competenti. Dopo il periodo di zona rossa, infatti, sono previste nuove analisi dei dati.

Esiste una data?

In linea generale possiamo dire di si. Dopo la valutazione da parte degli esperti, la prima data utile per poter cambiare colore è il 29 marzo dove dovrebbero entrare in vigore le ordinanze che sanciscono il cambio definitivo alla zona arancione. Saranno previste delle lievi aperture anche se l’attenzione dovrà rimanere alta.

Niente da fare per Pasqua e Pasquetta. Difatti, tutta Italia sarà zona rossa indipendentemente dai vari indici RT regionali. Una scelta, fanno sapere dal Governo, volta a tutelare la salute dei cittadini.