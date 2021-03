Installare zanzariere a Roma

Per allontanare gli insetti soprattutto in estate dalla vostra casa occorre installare zanzariere che sono troverete sul mercato con differenti modelli. Installare zanzariere alle finestre o alle porte finestre della casa può essere realizzato con il fai da te o con una ditta specializzata.

Vi aiuteremo in questo articolo a scegliere tra i diversi modelli di zanzariere Roma.

I diversi tipi di zanzariere a Roma e i loro costi

Zanzariere scorrevoli: Sono privi di guide inferiori e hanno una chiusura e un’apertura che può essere verticale o orizzontale. Le troviamo sulle porte-finestre e sugli accessi che sono molto frequentati. Hanno un costo medio, partono dai 60 euro fino ad arrivare a 80.

Zanzariere a soffietto: sono ideali nei punti di massima affluenza e sono resistenti e stabili perché hanno un binario inferiore e un tipo di chiusura che le ancora al terreno. Costano di più e il loro prezzo si aggira sui 70/90 euro.

Zanzariere a scomparsa: il loro vantaggio è quello di poter usarle solo quando ne abbiamo bisogno. Viene posta una cassa nella parte superiore per ospitare la zanzariera quando la chiudiamo. Per usarla basta tirare una cordicella per avere una barriera contro insetti e zanzare. Partono da 50 euro fino ad arrivare a 120.

Zanzariere a strappo: Si montano facilmente applicando il nastro biadesivo sul perimetro della finestra e poi applicando la zanzariera. Sono le più economiche costano dai 5 ai 16 euro.

Zanzariera a tenda: è inoltre facile da montare e viene applicata su un’asticella fissata nel muro con dei gancetti. Il prezzo si aggira sui 12 euro in su.

Zanzariere magnetiche: Il magnete che si trova ai bordi delle aperture, si apre in modo facile e si richiude in modo automatico e quindi possono essere ideali per porte-finestre permettendo ad esempio il passaggio di animali domestici. Partono da 7 euro fino a 35 euro.

Zanzariere su misura: si addattano a porte o a finestre le cui dimensioni non sono standard. Hanno un montaggio meno semplice delle altre, ma hanno il vantaggio di essere privi di profili inferiori, il cui assicura un passaggio senza ostacoli. Costano 40 euro al mq.

Zanzariere elettriche: hanno un motorino usato per aperire e chiudere e possono essere attivate attraverso app. Sono le più costose vanno da 100 a 160 euro.

Come montare le zanzariere

In commercio ci sono tanti tipi di zanzariera. Abbiamo la possibilità di chiamare una ditta del settore che farà tutto lavoroperfettamente oppure dedicarci al fai da te. Quelli che amano il bricolage possono scegliere un kit di zanzariera a rullo perché è facile da installare.

Prima di tutto dovete avere gli strumenti indispensabili come sega, avvitatore, martello e metro e poi prendere le misure del telaio. Usate una sega per ritagliare il pannello rispettando le misure che avete preso. Dopo di che inserite la molla nella sua sede e fissatela con l’avvitatore. Adesso dovete fissare il cordino al centro della guida e inserire la maniglie sul bordo e poi dovete applicare le clips al telaio e fissare la struttura.

Da chi fare applicare le zanzariere a Roma ?

Per avere un risultato soddisfacente e un lavoro ben fatto che duri nel tempo, a Roma troverete diverse ditte specializzate nell’installazione di zanzariere di tutti modelli di cui abbiamo parlato prima. Il costo del montaggio si aggira sui 35-60 euro a pezzo.

Eccone alcune:

– Zeenscreen Roma

– Ma.Gi.Fer zanzariere Roma

– NoFlyStore zanzariere Roma

– F.A.R. Fabbrica Zanzariere

– Leroy Merlin Roma