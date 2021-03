Sora. Mesi di terrore, minacce e violenze: donna denuncia figlio e ex marito

Dopo mesi di terrore, violenze, minacce e insulti, la donna ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alla Polizia per chiedere aiuto.

Ecco cosa è successo

Ormai stanca della difficile situazione familiare, una 52enne residente a Sora si è recata presso il commissariato cittadino per sporgere denuncia nei confronti del figlio e dell’ex marito.

La donna ha infatti riferito ai poliziotti che da diversi mesi era costretta a subire maltrattamenti e violenze all’interno delle mura domestiche e che prima di allora non aveva mai trovato il coraggio di denunciare quei gravi episodi, di cui era vittima, sperando che fosse solo un periodo di “transizione”, legato alla separazione dal coniuge.

Denunciato ex marito e figlio

Nel mese di ottobre dello scorso anno, la vittima è stata anche costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, dopo l’ennesimo comportamento violento da parte del figlio, che l’aveva afferrata al collo, strattonata e colpita ripetutamente.

Mesi di terrore, di minacce e di insulti quelli vissuti dalla donna, che, nonostante tutto, ha tentato anche di recuperare la situazione, cercando l’aiuto dell’ex marito.

L’uomo però non le ha dato il sostegno sperato e in più di qualche occasione si è mostrato violento, prendendola addirittura a sportellate con la sua autovettura.

Per i due uomini è scattata la denuncia: gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora li hanno denunciati per maltrattamenti in famiglia e lesioni.