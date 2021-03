Astrazeneca, si riparte nel Lazio già domattina con i vaccini

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘IL LAZIO E’ PRONTO A RIPARTIRE CON LE SOMMINISTRAZIONI ASTRAZENECA GIA’ DA DOMANI MATTINA’

ATTENDIAMO CHE AIFA REVOCHI IL DIVIETO DI UTILIZZO

“Siamo pronti a ripartire riattivando le sedi vaccinali già domani mattina con tutti coloro che sono prenotati per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Siamo in attesa che AIFA si pronunci per rimuovere il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca dopo il pronunciamento da parte di EMA. Ora non si perda altro tempo”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.