Scommettere online in sicurezza grazie ai comparatori di quote della rete

Le scommesse online sono sempre più in voga anche nel nostro Paese, anche in tempo di pandemia: un tempo gli italiani si misuravano ogni settimana con il Totocalcio o con le scommesse ippiche, nel corso degli ultimi decenni la rivoluzione tecnologica ha spostato il loro interesse verso il web.

Online la presenza di un numero sempre maggiore di bookmakers ha consentito di iniziare a scommettere su un numero sempre più vasto di discipline sportive. Basta collegarsi ad un portale di scommesse online per notare la vastità dei palinsesti proposti in cui al calcio si vanno ad affiancare non solo gli sport più popolari, come il tennis, il basket, il volley o lo sci, ma anche discipline che solo da poco hanno raggiunto una certa notorietà, come le freccette o lo snooker.

Come fare per scommettere in sicurezza?

Come abbiamo ricordato, i portali dedicati al betting sono sempre di più. E per calamitare clienti si affidano non solo alla qualità del servizio offerto, ma anche ad una serie di promozioni che fungono da specchietto per le allodole, dando ad esempio modo ai nuovi clienti di scommettere i bonus di benvenuto, ovvero scommesse in cui non sono usati i propri soldi, bensì quelli offerti dalla piattaforma. Oltre ai bonus c’è un altro elemento che dovrebbe essere attentamente valutato prima di optare per un determinato sito di scommesse: stiamo parlando delle quote.

Le quote non sono uguali per tutti

Le quote proposte dai bookmakers non sono tutte uguali. Alcuni le alzano per determinate discipline, preferendo invece contenerle per altre. Una politica che, alla fine, può comportare notevole differenza tra un operatore e l’altro. Per lo scommettitore non è agevole riuscire a capire quale sia il miglior sito per il tipo di scommesse che predilige. Per riuscire a rintracciarlo, senza perdere eccessivo tempo, può comunque puntare sui comparatori di quote online.

Comparatori online di quote: quali i vantaggi?

Per comparatore di quote si intende un portale che consente all’utente di individuare in pochi secondi la piattaforma di betting che propone le quote migliori collegate ad un determinato evento sportivo (per visionare un esempio visita il seguente link). L’obiettivo è quello confrontare quote proposte dai differenti bookmaker, individuando la più elevata e, quindi, più conveniente per lo scommettitore.

Oltre al risparmio di tempo, i comparatori di quote sono in grado di assicurare altri notevoli vantaggi. Tra i quali spicca in particolare la possibilità di sfruttare il principio della Valuebet, ovvero capire se un determinato operatore abbia calcolato male un risultato, offrendo magari una quota molto elevata ove rapportata alle probabilità che l’evento in questione si verifichi.

Per chi deve scegliere il bookmaker con cui scommettere, il suo utilizzo può in effetti rivelarsi un aiuto decisivo, indicando infine la piattaforma più conveniente rispetto alle proprie esigenze.