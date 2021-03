“Per la seconda volta consecutiva è saltato il Consiglio Comunale e stavolta la minoranza era tutta presente quindi Talone non ha più alibi. La verità è che non sono stati in grado neanche di convocare adeguatamente la riunione, nel rispetto di quello che prevede la legge.

Questa situazione tragicomica ci fa riflettere molto soprattutto perché queste sono le stesse persone che hanno in mano il governo della città .

Gli argomenti da trattare erano molto importanti ed è per questo che noi, fino alla fine, siamo rimasti in aula proponendo di riaggiornare la seduta nel pomeriggio previa verifica in Prefettura. La maggioranza invece ha deciso di fare saltare il tavolo. Avevamo già sollevato dei dubbi, nei giorni scorsi, su questo consiglio per quanto riguarda l’ordine del giorno e le mozioni ma come al solito siamo stati ignorati. Non si può pensare di amministrare la cosa pubblica in questo modo superficiale. È giunta l’ora che vadano tutti a casa”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Sofia Fiorellini e Marco Imperioli, consiglieri di Artena Cambia.