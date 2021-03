Arce. Un uovo per la disabilità: l’iniziativa di Gioventù Nazionale

I ragazzi di Gioventù Nazionale lanciano una raccolta di uova pasquali il cui ricavato sarà donato all’associazione Smile – Amici di Ilaria, che si occupa di disabili e sostegno alle loro famiglie.

Arce, un uovo per la disabilità

In un periodo di crisi economica come quello attuale – Spiega Armando Conte, presidente di GN Arce – confidiamo nella beneficenza della cittadinanza arcese per raccogliere dei fondi, derivanti dalla distribuzione delle uova pasquali, che destineremo a chi è meno fortunato di noi. Siamo venuti a conoscenza di situazioni sia nel nostro comune che in quelli limitrofi, di gravi condizioni di disagio riferite da quei genitori che hanno un figlio affetto da disabilità. La pandemia sta ponendo ulteriore gap tra questi giovani e il mondo esterno e nel nostro piccolo vogliamo tentare di colmarlo-

Con il nostro gesto – continua Bernardo Caparrelli, Vice Presidente di GN Arce– vogliamo arrivare ad aiutare più famiglie possibili, con il sostegno dell’Ass. Smile – Amici di Ilaria e il presidente Agostino Sera, vogliamo porci l’obiettivo di arrivare concretamente a sostenere chi purtroppo è abbandonato dallo stato per questioni puramente burocratiche-.

– Confidiamo in tutta la popolazione arcese che ringraziamo anticipatamente – conclude Armando Conte – sappiamo che i nostri concittadini sono delle persone vicine alle tematiche sociali e con il loro aiuto doneremo sicuramente un sorriso a delle persone davvero speciali.