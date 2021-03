Alle ore 10.00 circa di questa mattina, 16 marzo 2021, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato una squadra di Vigili del Fuoco 11/A ed il CRRC in Via della Magliana per una fuga di Gas.

Via della Magliana, fuga di gas

Durante dei lavori a ridosso della sede stradale alcuni operai hanno rotto una tubatura di media pressione, causando una grande perdita di Gas.

Il personale VVF sta intervenendo per mettere in sicurezza l’area ed ha richiesto la presenza dell’Acea Luce e dell’Italgas, mentre la Polizia di Roma Capitale ha interdetto il passaggio delle persone e del traffico locale.