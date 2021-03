Rifiuti Lazio. Arresti domiciliari per Flaminia Tosini e Valter Lozza

Sarebbero stati condannati agli arresti domiciliari Flaminia Tosini e Valter Lozza: diversi i reati contestati dai Carabinieri.

Inchiesta Rifiuti Lazio

Secondo quanto riportato da Adnkronos, concussione, corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente sono le accuse mosse nei confronti di Flaminia Tosini, dirigente della Regione Lazio, nonché di Valter Lozza, amministratore delle società ‘Ngr Srl’ e ‘Mad Srl’, operanti nel settore dello smaltimento rifiuti.

I Carabinieri del Comando Tutela Ambientale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti dei due: Lozza, in particolare, avrebbe ottenuto indebitamente l’autorizzazione, tramite la società ‘Ngr Srl’, per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale, a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale.

