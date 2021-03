“Lunedì mattina del 15 Marzo mezzi pubblici affollati: che senso ha tutto questo? Se esistono commissari per tutto in Italia, perché non commissariare anche Zingaretti e la Raggi per manifesta incapacità nella gestione della cosa pubblica?

La regione Lazio misteriosamente in zona rossa ma Zingaretti resta muto, forse scosso dopo aver fatto entrare i 5 stelle nella giunta e perso la segreteria del PD. A Roma la Raggi si fa trovare invece come al solito preparata: autobus strapieni senza alcuna limitazione e controllo.

LEGGI ANCHE – Lazio, ufficiale la zona rossa da lunedì 15 marzo 2021: cosa cambierà, tra DAD e autocertificazioni e negozi

Il cambio di passo del Governo Draghi si è trasformato in un passo indietro di un anno” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.