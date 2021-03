Lo dichiara in un post su Facebook Sara Battisti.

TRISULTI: BONAFONI (LISTA ZINGARETTI) FINALMENTE LO STATO CACCIA I SOVRANISTI DALLA CERTOSA.

“Steve Bannon e i suoi sovranisti dovranno lasciare l’abbazia di Trisulti. Il Consiglio di Stato ha deciso: conferma la posizione del Ministero della Cultura e annulla la concessione della Certosa in provincia di Frosinone all’associazione Dignitatis Humanae Institute. Finalmente questo luogo splendido potrà tornare a essere goduto dai cittadini e dalle cittadine del Lazio, pubblicamente, e non essere ostaggio di una cricca di fanatici fuori tempo massimo. Come hanno dimostrato le vicende internazionali degli ultimi mesi, fortunatamente la strategia di estrema destra dell’ex ideologo di Trump, ammirato da tanti nazionalisti nostrani, si è rivelata perdente. Ora la Regione Lazio lavorerà per far tornare questa splendida certosa un luogo aperto a tutti/e.”

Così in una nota la capogruppo della Lista Zingaretti alla Regione Lazio, Marta Bonafoni.