Tivoli, Ospedale San Giovanni Evangelista: inaugurata la nuova Tac

È stata inaugurata questa mattina la nuova Tac da 128 slice, finanziata con i fondi POR FESR della Regione Lazio, installata e collaudata in tempi record presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (Asl Roma 5).

Nuova Tac a Tivoli

“Inauguriamo una nuova Tac tecnologicamente avanzata che ci permette di ottimizzare i tempi e consentire anche esami ti tipo cardiologico. Uno strumento importante per tutto il territorio, atteso da tanto tempo e che è anche il simbolo del processo di rinnovamento tecnologico in atto” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Oltre che degli usuali software di gestione paziente, la nuova TAC è dotata di software per angio TAC, di software ulteriori quali: oncologici, per la valutazione dei noduli polmonari, di fusione delle immagini PET, TAC, RM, endoscopia virtuale, cardiovascolari e neurologici. Il sistema è altamente compatto, determinando maggiore comfort per operatore e paziente.

“Abbiamo voluto inaugurare la nuova TAC – spiega il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – per ringraziare tutti del lavoro svolto in maniera esemplare e soprattutto per dare un segnale di forte rinnovamento. Questo è solo il primo step di un profondo rinnovamento degli assetti disponibili per la Diagnostica per immagini di Tivoli, Palestrina Colleferro e Subiaco. È arrivata pochi giorni fa la TAC mobile per l’ospedale di Palestrina che garantirà la continuità del servizio e l’erogazione delle prestazioni radiologiche ai pazienti e ai cittadini assistiti, fino al termine dei lavori e all’attivazione della nuova tecnologia. L’operazione Alta Tecnologia continuerà poi con Colleferro, con i fondi del DL 34 e si concluderà con l’ospedale Angelucci di Subiaco.

Sempre nell’ambito del finanziamento POR FESR, la Regione Lazio ha provveduto ad aggiudicare ulteriori tecnologie per l’Azienda e assisteremo ad un generale ammodernamento tecnologico con l’arrivo di una serie di ulteriori sistemi di imaging: trocostratigrafi (per esami radiologici sotto carico), portatili, ecotomografi tecnologicamente avanzati. È stato possibile raggiungere questi risultati, in un periodo non semplice come quello che stiamo attraversando, grazie ad un grande lavoro di squadra e alla capacità tecnica e professionale del nostro personale”.