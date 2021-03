Vaccini Covid-19, stop agli sprechi: idea liste di riserva per le Regioni

Uno degli argomenti sopra il quale si sta maggiormente discutendo è legato allo spreco delle dosi di vaccino Covid-19. Ecco, quindi, che la struttura Commissariale per l’Emergenza Covid potrebbe mettere in atto un piano per limitare al massimo ogni spreco.

Vaccino Covid-19: liste di riserva per la somministrazione?

Al momento rimane solo un’ipotesi, ma lo spreco dei vaccini è un argomento di stretta attualità e sul quale, sicuramente, tecnici e comitati interverranno nello stretto giro. L’ultima idea è quella della struttura Commissariale per l’Emergenza Covid per cercare di evitare il rischio dello spreco delle dosi di vaccino.

In sostanza, da quello che emerge, l’idea è quella di chiedere alle Regioni di creare una lista di riserva. Nel caso in cui un paziente dovesse rifiutare di farsi il vaccino, potrebbe essere chiamato, anche all’ultimo minuto, la persona che era in lista nei giorni successivi per l’inoculazione.

Ovviamente, secondo quanto si apprende, ogni Regione dovrà valutare caso per caso.