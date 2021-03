Nuova fase di lock-down in Italia che verrà inaugurata da una due giorni di bel tempo, in particolar modo nelle province di Roma e Frosinone. Saranno due giornate all’insegna del sole quelle previste infatti per lunedì 15 e martedì 16 marzo 2021, con temperature comunque in linea con i valori stagionali.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 marzo 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 15 marzo:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 2° C; max 15° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 16 marzo:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 3° C; max 15° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 15 marzo:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 3° C; max 12° C. Venti: deboli

Martedì 16 marzo:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse con pioggia debole

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso

Temperatura prevista: min 5° C; max 19° C. Venti: deboli