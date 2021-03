Di seguito, il report di parte dei controlli dei Carabinieri della provincia di Frosinone durante gli scorsi giorni in Ciociaria:

Il report

A Cassino, i militari della Stazione di Acquafondata hanno sanzionato 4 persone, di cui tre del luogo e una residente in Comune diverso, intente a consumare cibi e/o bevande nei pressi di una gelateria. A carico del soggetto non residente veniva altresì contestata la violazione amministrativa per il mancato rispetto del divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza;

all’interno del parcheggio dell’Ospedale “Santa Scolastica” controllavano 2 uomini residenti nella provincia di Napoli, entrambi già ‘censiti per reati contro il patrimonio, che si aggiravano tra i veicoli in sosta con fare sospetto. Poiché gli stessi non fornivano una valida motivazione circa la loro presenza in questo centro, venivano sanzionati amministrativamente per la violazione di cui al DPCM in vigore, in quanto violavano il divieto di spostamento tra le regioni, nonché venivano proposti per il provvedimento di rimpatrio con F.V.O. dal comune di Cassino per la durata di anni tre;

.veniva altresì elevata una sanzione amministrativa nei confronti di un noto esercizio commerciale di abbigliamento e intimo poiché vendeva capi di abbigliamento femminile del tipo non consentito nelle “aree rosse”;

inoltre, venivano controllati e sanzionati amministrativamente rispettivamente un 20 enne ed un 22enne del posto, i quali non erano in grado di fornire giustificazioni circa la loro presenza in auto nel citato centro in disattesa al DPCM in vigore. Gli stessi, inoltre, a seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di grammi 0,661 di hashish e pertanto segnalati alla Prefettura di Frosinone perché assuntori di sostanza stupefacente;

i militari della locale Stazione hanno elevato sanzione amministrativa nei confronti di 3 persone residenti in Comuni diversi per l’inosservanza del divieto di spostamento se non per comprovate esigenze. Uno di essi è stato sorpreso altresì a consumare una bevanda nei presso di una gelateria del luogo;