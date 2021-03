Coronavirus. Rocca di Papa, la curva dei contagi ha ripreso a crescere

“L’andamento epidemiologico in Italia ha portato il Governo ad adottare nuovamente misure più restrittive rispetto alle ultime settimane. Ciò è ancora più vero nel Lazio, in cui da lunedì passeremo direttamente da zona gialla a zona rossa, considerato l’aumento dei casi positivi registrati in questi giorni nella regione”.

Covid a Rocca di Papa: la curva dei contagi ha ripreso a crescere

Ciò purtroppo è riscontrabile anche da noi a Rocca di Papa – continua il Sindaco, Veronica Cimino , nel suo post Facebook -, dove la curva dei contagi ha ripreso a crescere, giungendo oggi a contare 216 soggetti positivi, di cui 9 ricoverati.

Da lunedì, dunque, torneremo in una situazione di “lockdown”, con scuole e negozi chiusi e forti limitazioni per gli spostamenti non strettamente necessari. Una condizione in cui tutti noi ci auguravamo di non tornare e con la quale tuttavia dobbiamo fare i conti.

So che è difficile, soprattutto per alcune categorie, ma dopo i tanti sforzi fatti sinora come individui e come collettività, non possiamo permettere di vanificare tutto.

Per questo lancio un chiaro appello a tutta la Città: continuiamo a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che vengono fornite dagli organi competenti per fronteggiare questa pandemia. Continuiamo a utilizzare sempre e correttamente le mascherine, laviamoci le mani e soprattutto evitiamo spostamenti che possiamo evitare. Questo punto è fondamentale. Condivido il desiderio di tornare a trovare liberamente amici e parenti o anche semplicemente passeggiare in tranquillità, ma questo rappresenta un potenziale pericolo. Occorre sopportare ancora per qualche tempo questa situazione. Lo dobbiamo a noi stessi e alle persone a cui vogliamo bene. È per questo che verranno intensificati i controlli sul territorio, soprattutto da parte del Corpo di Polizia Locale, per vigilare sull'osservanza delle misure anticovid e sanzionare i comportamenti che mettono a repentaglio la salute altrui. Non è possibile tollerare certi gesti scellerati, che rischiano di rendere vani i sacrifici di molti.

Come Amministrazione continueremo a fare tutto ciò che rientra nelle nostre possibilità e competenze, al fine di contribuire fattivamente alla gestione dell’emergenza sanitaria, con la consapevolezza che ora più che mai occorrono senso di responsabilità e costanza da parte di tutta la nostra comunità, in cui ripongo fiducia e per la quale rinnovo il mio impegno più totale”.