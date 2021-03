E’ di 169 persone identificate, di cui 27 con precedenti penali, controllati e di una persona segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale è il bilancio delle ultime 48 ore del dispositivo di controllo messo in campo dai Carabinieri del Gruppo di Roma nel parco di Villa Gordiani, a seguito del grave fatto di cronaca registrato nei primi giorni di marzo.

Tanti i controlli

I controlli, che proseguiranno nelle prossime settimane, e per i quali hanno operato i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Compagnia Roma piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del 4° Reggimento a cavallo, si sono svolti a seguito delle decisioni assunte nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.