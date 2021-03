La nota dell’assessore ai Lavori Pubblici di Alatri, Elisabetta Cirillo

“Sono stati ultimati i lavori di completamento del nuovo parcheggio di San Francesco. Siamo impossibilitati a consegnare nell’immediato l’opera alla Città per via delle restrizioni derivanti dalla Zona rossa: il nostro auspicio, ovviamente, è il superamento di questa fase acuta della pandemia per un rapido ritorno alla normalità. Il territorio è in sofferenza sia dal punto di vista sanitario che da quello economico, il completamento dei lavori per il parcheggio rappresenta senza dubbio una risposta concreta ai cittadini e un segnale di speranza. Alla riapertura, Alatri sarà dotata di una opera infrastrutturale strategica e molto attesa”.

Così in una nota l’assessore ai Lavori Pubblici di Alatri, Elisabetta Cirillo, in merito alla prossima apertura del nuovo parcheggio di San Francesco da circa 30 posti auto che sarà intitolato al Sen. Oreste Tofani.

“La struttura sarà ampliata con ulteriori lavori. Si tratta di un parcheggio moderno e, a tal proposito, è prossima l’istallazione di colonnine per auto elettriche. Per migliorare ulteriormente il servizio di viabilità per i cittadini si sta ipotizzando, inoltre, di effettuare interventi per una rotatoria proprio nei pressi della struttura, per una più corretta gestione del traffico veicolare. Il nuovo parcheggio – conclude – agevolerà il rilancio dell’intero centro storico”.

Foto di repertorio.