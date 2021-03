Coldiretti Lazio: stop ristoranti costa 50 milioni di euro a settimana

Stando alle dichiarazioni di Coldiretti Lazio, le misure restrittive che verranno attuate da lunedì per il mondo alberghiero, con l’entrata della Regione in zona rossa, costeranno oltre 50 milioni di euro a settimana.

Le dichiarazioni di Coldiretti Lazio

“Secondo una stima effettuata da Coldiretti, le misure restrittive che da lunedì daranno lo stop a ristoranti, bar, pizzerie ed agriturismi, costeranno oltre 50 milioni di euro a settimana solo a Roma e nel Lazio con una perdita che supera il 70 per cento. Perdita che va oltre i 150 milioni di euro di fatturato, se si prendono in considerazione anche le restrizioni annunciate per le festività di Pasqua. Solo Roma vale 6 miliardi.

“Un duro colpo per tutto il canale Horeca – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – e le aziende del settore, che si ripercuote sull’intera filiera. Servono urgentemente interventi e misure di sostegno. Questa volta rischiamo di non risollevarci più.”

A risentire fortemente della chiusura sono anche gli oltre 1300 agriturismi del Lazio. Strutture che fanno ancora fatica a sollevarsi dalle perdite subite nel primo lockdown, che li ha costretti per tre mesi alla totale chiusura con la cancellazione di tutti gli eventi e le cerimonie, che maggiormente si svolgono in questo periodo.

“Gli agriturismi – prosegue Granieri – restano senza dubbio le zone più sicure per proteggersi dal rischio dei contagi proprio per la loro posizione, spesso isolata e con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto”.

Ad essere colpiti sono interi settori dell’agroalimentare Made in Italy con vino e cibi invenduti per un valore di 11,5 miliardi dall’inizio della pandemia”, è quanto dichiarato da Coldiretti Lazio.