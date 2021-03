Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante, accompagnati dal loro Dirigente, il Commissario Capo Antonio Magno, hanno consegnato alla parrocchia San Paolo alcuni scatoloni contenenti capi di abbigliamento, materiale che era stato sottoposto a confisca.

Gli oggetti sono il frutto di una serie di operazioni effettuate, dal 2016 ad oggi, per il contrasto dell’abusivismo commerciale.

In varie occasioni, durante le attività di controllo sono stati sottoposti a sequestro capi d’abbigliamento intimo trovati nella disponibilità di soggetti, quasi sempre di origine campana, impegnati nel commercio abusivo, dato che gli stessi non erano in possesso di alcun tipo di autorizzazione.

La merce, tutta in ottimo stato di conservazione, dopo essere stata sottoposta a sequestro amministrativo e messa a disposizione del Comune dove è avvenuto l’illecito, in questo caso il Comune di Frosinone, avrebbe dovuto essere distrutta ma gli operatori della Polizia di Stato, dopo aver preso contatti con la locale Caritas Diocesana, hanno presentato un’istanza per poter devolvere tutto in beneficenza.

Trascorsi i tempi che la burocrazia richiede il Comune di Frosinone ha emesso ordinanza di confisca e ha permesso di consegnare alla parrocchia di San Paolo gli indumenti.