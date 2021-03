Roma, piani di zona: annullamento convenzioni Borghesiana-Pantano e La Storta Stazione

Annullate le convenzioni stipulate nei piani di zona Borghesiana-Pantano e La Storta Stazione. La Giunta capitolina ha approvato tre delibere con cui vengono annullate le convezioni a favore dello stesso concessionario Lega S. Paolo Auto e avviata la successiva acquisizione degli immobili al patrimonio capitolino.

Piani di zona, Ok da Giunta ad annullamento convenzioni Borghesiana-Pantano e La Storta Stazione

“Continua il lavoro dell’amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini. Anche in questa occasione in entrambi i casi vi sono state diverse violazioni tra cui il mancato rispetto del prezzo massimo di cessione da cui anche quello di locazione, dopo fallimenti e mancati pagamenti di mutui da parte delle cooperative oggi i cittadini rischiano di vedere vendute all’asta le case in cui vivono da anni. Una azione che prosegue a tutela del diritto all’abitare e a difesa dei cittadini anche utilizzando gli spazi concessi dalle recenti novità legislative che permettono al Comune di costituirsi, laddove ci sono casi di annullamento di convenzioni, nelle procedure esecutive, a tutela delle finalità sociali degli alloggi.

Per troppo tempo i diritti dei cittadini dei piani di zona sono stati ignorati e questo non deve accadere se vi è una regia pubblica. Molti casi sono stati denunciati dagli stessi cittadini nelle sedi competenti e su alcuni sono ancora in corso indagini e processi per stabilire le eventuali responsabilità. Proseguiremo nella tutela del diritto all’abitare a difesa dei cittadini che hanno subito queste truffe“, dichiara l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.