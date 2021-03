I due sono accusati anche di indebito utilizzo di carte di credito e pagamento, uso di atto falso e sostituzione di persona. Vittime dell’illecito una 57enne della Valle di Comino, a cui è stata clonata la carta di credito, e due soggetti a cui è stata “rubata” l’identità per la falsificazione di documenti.

Sora. La Polizia di Stato denuncia due campani, che dovranno rispondere anche di riciclaggio di denaro

Una cinquantasettenne, residente in un paese della Valle di Comino, si è rivolta alla Polizia recandosi presso il Commissariato di P.S. di Sora per sporgere denuncia, in quanto la carta di credito a lei intestata era stata clonata. Dalla lista movimenti, la donna ha infatti appurato addebiti non autorizzati verso siti di scommesse.

Inoltre la signora ha anche notato un “transito” anomalo della somma di 3400 euro: accreditata e successivamente incassata da un ignoto malfattore. Scattano tempestivamente le indagini, da cui emerge che i beneficiari dell’illecito sono una sessantunenne partenopea e un ventiduenne, suo concittadino, entrambi con numerosi precedenti a carico.

I due per mettere in atto il loro piano illegale si erano serviti di documenti falsificati, “rubando” le identità di una donna laziale e un uomo campano, risultati essere estranei ai fatti.

La sessantunenne e il ventiduenne, deferiti all’Autorità Giudiziaria, dovranno rispondere di riciclaggio di denaro, indebito utilizzo di carte di credito e pagamento, uso di atto falso e sostituzione di persona.