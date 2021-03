Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo sul rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da Covid-19.

I militari delle Stazioni di Ceprano e San Giorgio a Liri, nel pomeriggio di ieri, hanno sanzionato 6 persone controllate nell’ambito dei rispettivi comuni, poiché non erano in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza sul posto. In particolare:

I fatti

a Ceprano , gli operanti sorprendevano una 23enne rumena, domiciliata presso un campo nomadi di Roma, con numerosissimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, mentre si aggirava in quel centro, alla quale veniva altresì notificato l’avvio del procedimento amministrativo per il Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Ceprano per anni tre.

Inoltre, venivano identificati due coniugi provenienti dal comune di Pontecorvo, anch’essi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, che litigavano all’esterno di un’abitazione di un parente lì residente;