Il programma di Real Time con Federico fashion style farà prossimamente tappa a Rocca Priora

“Il Salone delle Meraviglie”, il programma in onda su Real Time arriverà a Rocca Priora e, dopo i casting della scorsa estate, la redazione riapre la possibilità di partecipare alle riprese e candidarsi per rifarsi il look e salire sullo scintillante Beauty Bus di Federico.

Riprendono i casting per partecipare al programma “Il salone delle meraviglie” a Rocca Priora

L’invito a candidarsi come protagoniste de “Il Salone delle Meraviglie”, nell’edizione itinerante che si terrà nella città roccapriorese scelta dalla redazione, è rivolto a tutte le donne dai 20 agli 80 anni che vivono a Rocca Priora o nei paesi limitrofi e sognano un autentico cambio look.

In rispetto di tutte le misure anti-covid e di distanziamento, il casting si terrà al telefono e da remoto. Per partecipare e candidarsi si può contattare la redazione mandando un sms o messaggio WhatsApp al numero 3938750857 indicando “nome e cognome per Rocca Priora” e sarete richiamate per un colloquio.