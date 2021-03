Auto abbandonate ma anche carcasse di motorini, veicoli privi di targa e delle parti essenziali: sono già più di 500 i veicoli rimossi dall’inizio dell’anno da parte della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio capitolino.

I fatti

In particolare, nel territorio del VI, grazie alle segnalazioni dei cittadini e ad una capillare attività di monitoraggio da parte degli agenti del VI Gruppo “Torri”, è stato possibile individuare alcune zone maggiormente colpite da tale fenomeno e in poche settimane sono stati oltre 60 i mezzi in stato di completo abbandono, tra auto, moto, ma anche camper e autocarri, rimossi.

Un’attività di contrasto al degrado ambientale, quella portata avanti dai Reparti Tutela Ambiente delle varie Unità Territoriali, che comprende varie fasi operative: dagli accertamenti e notifiche, procedure previste dalla legge, fino all’effettiva rimozione dei veicoli non più circolanti e abbandonati sul suolo pubblico.