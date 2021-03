Lazio, rischio zona rossa e chiusura scuole: DAD al 100%?

L’indice RT è arrivato a 1,3. Questo è il dato tanto che, da lunedì 15 marzo 2021, il Lazio cambierà colore e, con ogni probabilità, tornerà in zona rossa. Con essa è prevista anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Zona rossa nel Lazio: DAD al 100%?

Con l’ingresso nella zona rossa, molto probabilmente, tutte le scuole di ordine e grado chiuderanno battenti e molti studenti del Lazio torneranno nella famosa didattica a distanza.

A poco sono serviti, quindi, i cambi di colore che ci sono stati precedentemente visto che, in pochi mesi, l’indice dei contagi è risalito in maniera preoccupante. D’altronde, anche D’Amato, diversi giorni fa, in una intervista rilasciata a Dire, aveva dichiarato che il rischio serio di chiusura era reale e questo, purtroppo, si sta verificato. Non resta, quindi, che aspettare l’ufficialità.

Scuola e DAD: esiste il problema della connessione

Uno dei problemi principali che sorge è quello della connessione. Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio, ha chiesto a gran voce l’intervento delle istituzioni affinché possano risolvere questo problema che, a detta dello stesso Rusconi, solo a Roma riguarda il 20% degli studenti che abitano in periferia.