Sul portale Acea si apprende che oggi, mercoledì 10 marzo 2021, e domani, giovedì 11 marzo, potrebbero verificarsi dei disagi con l’acqua nel comune di Palestrina. Di seguito, tutti i dettagli.

Sospensione idrica oggi, 10 marzo 2021

“Si comunica che, per eseguire lavori urgenti ed improrogabili, per l’inserimento di una nuova condotta sulla rete idrica, mercoledì 10 marzo dalle ore 09:00 alle 19:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Palestrina. In particolare le zone interessate sono:

via Giovanni XXIII

piazzale Kennedy

via Aldo Moro

via Alcide De Gasperi

via Enrico De Nicola

viale Fussen

zone limitrofe”

Sospensione idrica giovedì 11 marzo 2021

“Si comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Palestrina. Di conseguenza, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di giovedì 11 marzo, potranno verificarsi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti vie:

via Vittorio Veneto

via Roma

via Mezza Selva

via Toti

via Provinciale

via Mazzini

via Isonzo

via Cavour

via Montello

via Piave

via delle Capanne

via Lago Santa Caterina

via Lago di Como

via 4 Novembre

via Oberadan

via Lago di Nemi

via Lago d’iseo

via Monsignor Giacci

Potranno essere interessate dalla sospensione del flusso idrico anche vie limitrofe a quelle citate.

Al fine di limitare il disagio arrecato, è stato predisposto il rifornimento tramite autobotte delle seguenti utenze:

scuola elementare e materna via Vittorio Veneto 156

scuola media e elementare via Lago di Santa Caterina 6

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere predisposto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti da richiedere al numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57 994 116.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335″, è quanto comunicato da Acea.

Foto di repertorio