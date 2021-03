Monterotondo, frana il terreno in via Vallagati: coinvolte alcune auto

Grande lavoro dei Vigili del Fuoco, in questo momento, per arginare una frana che è caduta in via Vallagati, a Monterotondo.

Frana a Monterotondo

Da quello che emerge dalle prime e sommarie informazioni, ad essere coinvolte sembrerebbero essere ben cinque auto. Nella giornata di oggi, martedì 9 marzo 2021, a Monterotondo è crollata una frana in via Vallagati.

Sul posto sono subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco con i loro mezzi e la Polizia Locale. Attualmente la strada risulta essere chiusa al traffico.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio.