Nella giornata di ieri il personale della Questura di Frosinone ha denunciato due persone: un 42enne per minaccia e maltrattamenti ai danni dell’ex compagna ed un 44enne per inottemperanza al Foglio di Via dal Comune di Frosinone.

Due denunciati dalla Polizia di Stato: i fatti

Gli agenti delle Volanti, in mattinata, hanno ricevuto una richiesta di intervento da parte di una signora, impaurita perché minacciata dall’ex convivente e padre del proprio figlio di 5 anni. I due si erano lasciati da tempo a causa del comportamento aggressivo e instabile dell’uomo, aggravato anche dal frequente abuso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Da diversi anni la poveretta subiva minacce e maltrattamenti da parte dell’uomo e in diverse occasioni sono intervenuti gli operatori delle Volanti che si sono sempre prodigati per far cessare le intemperanze dell’uomo.

Proprio nel giorno della festa della donna, la vittima ha avuto la forza di denunciare tutti i fatti accaduti alla Polizia e di fare richiesta di ammonimento, in quanto si è sentita costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, avendo fondato timore per la propria incolumità. Per i fatti accaduti l’uomo è stato denunciato per il reato di minaccia e maltrattamenti in famiglia.

In tarda serata, invece, un 44enne, già noto per numerosi precedenti, è stato denunciato per inottemperanza al Foglio di Via dal Comune di Frosinone. Gli agenti delle Volanti, tramite accertamenti effettuati, hanno trovato l’uomo in un hotel del capoluogo, nonostante il divieto di ritorno nel Comune di Frosinone.