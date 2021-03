Paliano. Progetto sulla Costituzione Italiana nella casa di reclusione

Lunedì 8 marzo, presso la Casa di Reclusione di Paliano, il Sindaco Domenico Alfieri e il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Valentina Adiutori, su invito del direttore, dott.ssa Anna Angeletti, hanno partecipato all’evento finale del percorso-progetto “Ri-Costituzione” seguito dai detenuti. Presenti il provveditore regionale dott. Carmelo Cantone e il Garante Regionale dott. Stefano Anastasìa.

Il progetto

Il progetto ha portato alla presentazione di un video multimediale sui 12 principi fondamentali della Costituzione Italiana spiegati dagli stessi detenuti e corredata dalla realizzazione di altrettante targhe artigianali in ceramica.

«Il progetto – ha dichiarato il Sindaco Alfieri – è stato sicuramente un mezzo per impegnare il presente di queste persone e, approfondendo i 12 principi fondamentali della nostra Costituzione, un monito e un argomento di riflessione per il loro futuro. Complimenti a tutti i partecipanti per il lavoro svolto, agli operatori che hanno collaborato e alla dott.ssa Angelini che ha fortemente voluto questo importante lavoro di promozione e conoscenza dei valori sulla legalità».