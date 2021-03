Un incidente stradale è avvenuto poco fa sull’autostrada A1. Precisamente sulla diramazione di Roma Sud, in direzione della Capitale. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 marzo 2021, tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare.

Incidente oggi tra Torrenova e GRA: coinvolti auto e mezzo pesante

Coinvolti nell’impatto un mezzo pesante e una vettura. Gli automobilisti che stanno percorrendo i suddetti tratti in questi istanti sono pregati di fare la massima attenzione.

L’incidente è stato segnalato poco fa da Astral Infomobilità. Ancora da chiarire le dinamiche dell’impatto, così come se vi siano stati feriti. Sul posto, stanno intervenendo le autorità preposte, sia per la rimozione dei detriti, sia per gestire e ripristinare quanto prima i disagi legati alla viabilità. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità.