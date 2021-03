Anagni, va in giro con due coltelli proibiti: problemi per un 37enne

l Comando della Compagnia Carabinieri di Anagni ha disposto l’intensificazione dei controlli nelle aree maggiormente frequentate della propria giurisdizione. È stato predisposto un dispositivo finalizzato a contrastare reati predatori in generale con particolare attenzione al rispetto della normativa anti-covid con lo scopo di verificare il rispetto dei DPCM e delle ordinanze regionali, per il contenimento del contagio.

I fatti

Nel contesto, tra il 6 ed il 7 marzo 2021, sono stati impiegati 52 militari delle Stazioni e del NORM dipendenti. I risultati conseguiti dai militari sono più che ragguardevoli ed oltre ad aver controllato 61 veicoli hanno portato all’identificazione di 72 persone, alcune delle quali deferite in stato di libertà per violazioni inerenti il porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza, nonché contravvenzionati per violazioni al C.d.S. e per l’inosservanza dell’art. 1 c. 1 e ss. del D.L. 19/2020 misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il NORM di Anagni deferiva in stato di libertà:

un 37enne, domiciliato ad Anagni, già censito per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere, il quale sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di due coltelli di genere proibito, sottoposti sequestro;

un 32enne di nazionalità italiana, domiciliato a Sgurgola, già censito, il quale sottoposto a controllo perché in evidente stato di alterazione psico-fisica, rifiutava sottoporsi accertamento alcolemico;

Il NORM di Anagni e la Stazione di Paliano nel corso di medesimo contesto operativo segnalavano alla Prefettura di Frosinone, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990 (uso personale di sostanze stupefacenti):

un 36enne, non censito, domiciliato a Ferentino, il quale sottoposto perquisizione personale veniva trovato possesso di gr 4,40 sostanza stupefacente tipo hashish;

un 23enne, non censito, domiciliato a Frosinone, il quale sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 0,1 sostanza stupefacente tipo crack;

un 35enne, già censito, domiciliato ad Anagni, il quale sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 4 di hashish;

Il NORM di Anagni e le Stazioni di Anagni, Acuto e Paliano sanzionavano amministrativamente per inosservanza art.1 c. 1 e ss d.l. 19/2020 (emergenza epidemiologica) le sottonotate persone controllate lontano dal luogo di residenza senza giustificato motivo: