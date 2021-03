I Carabinieri di Veroli al termine di attività info-investigativa hanno deferito in stato di libertà per “inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori” un 37enne di Frosinone, già censito per reati contro il patrimonio ed una donna 49enne, attualmente domiciliata in provincia di Sassari, già censita per reati contro il patrimonio. I due, genitori di un ragazzo 16enne, non verificavano che il proprio figlio adempiesse agli obblighi scolastici frequentando l’istituto scolastico della cittadina ernica. Nello specifico gli accertamenti partivano dalla segnalazione della dirigente scolastica, la quale informava i militari dell’assenza del ragazzo alle lezioni dall’inizio dell’anno scolastico.

A Veroli, i militari del NORM della Compagnia di Alatri, la notte del 6 marzo, fermato a bordo di un’autovettura un 34enne di Frosinone, già censito per reati sugli stupefacenti. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di grammi 2,18 di stupefacente del tipo cocaina. La perquisizione veniva estesa anche presso l’abitazione, ove gli operanti rinvenivano ulteriori grammi 1.16 di cocaina a una somma contante ritenuta provento dello spaccio. L’uomo veniva deferito in stato di libertà per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sanzionato violazione del coprifuoco.

A Fiuggi, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un predisposto servizio teso a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, hanno segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti tre giovani del luogo, tutti già censiti per consumo di stupefacenti. Im particolare, i tre venivano sopresi in zona isolata all’interno di un’autovettura intenti a fumare uno spinello contenete stupefacente del tipo marjiuana, sottoposto a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Boville Ernica la scorsa notte, nell’ambito di predisposto servizio, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 30enne del luogo il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di grammi 1,05 di stupefacente del tipo hashish.

La patente di guida è stata ritirata e lo stupefacente è stato posto sotto sequestro Inoltre, accertato che l’uomo proveniva dal Comune di Strangolagalli, gli è stata contestata la violazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 d.l. 19/2020, pari a euro 373.