I Carabinieri della Stazione di Veroli, a seguito di attività info-investigativa intrapresa a seguito di una denuncia sporta lo scorso 31 dicembre da un 44enne di Monte San Giovanni Campano, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “truffa” un 26enne di Velletri (RM), già censito per reati contro il patrimonio.

Ecco cosa è successo

Il giovane, con artifizi e raggiri, fingendosi interessato all’acquisto di una marmitta che il denunciante aveva messo in vendita online, convinceva lo stesso a recarsi presso uno sportello ATM, facendosi accreditare la somma di € 3.124 su una postepay a lui intestata.