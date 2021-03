Ardea, salgono i contagi: in aumento anche i bambini che si ammalano

Salgono i casi di coronavirus ad Ardea. A renderlo noto è il Sindaco, Mario Savarese, attraverso un post social. Preoccupa anche la situazione legata ai bambini.

Il post del Sindaco di Ardea

Concittadini. Il Covid colpisce ancora crudelmente. I dati di queste prime settimane del 2021 ci preoccupano e ancor di più ci preoccupa la tendenza registrata in questa prima settimana del mese di marzo: 88 casi di contagio in soli sei giorni.

5 i ricoveri mentre sono stati 6 tra gennaio e febbraio.

In aumento anche i bambini che si ammalano e non è la scuola il luogo che più li mette a rischio.

E’ vero, non siamo ancora un’area da attenzionare perché nei comuni a noi vicini le cose non vanno certo meglio, ma non possiamo rallegrarcene.

Non molliamo neppure un istante. Questa guerra non è ancora stata vinta.