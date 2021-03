Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

I dati di oggi, 6 marzo 2021

“Oggi su quasi 14 mila tamponi nel Lazio (-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi positivi (+38), 13 i decessi (-6) e +943 i guariti. Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600.

Nella Asl Roma 1 sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 321 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centodiciotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 4 sono 132 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 150 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 520 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 148 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 96 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 291 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 71 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 49 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Inoltre:

***FROSINONE: PRONTA ORDINANZA ALLE ORE 00.01 DI LUNEDI’ SCATTA LA ZONA ROSSA PER LA PROVINCIA DI FROSIONE, MENTRE TERMINANO LE ULTERIORI RESTRIZIONI PER I COMUNI DI COLLEFERRO, CARPINETO ROMANO E ROCCAGORGA (LT);

***ATTIVA DALLA MEZZANOTTE LA PRENOTAZIONE ONLINE PER UNDER 65 ANNI (A PARTIRE DA 65 E 64 ANNI), PROSEGUONO LE PRENOTAZIONI PER GLI OVER 70 ANNI SONO GIA’ 50 MILA, TUTTO SI STA SVOLGENDO REGOLARMENTE;

***PER I CAREGIVER DEI SOGGETTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOTTOPOSTI A VENTILAZIONE MECCANICA ASSISTITA POSSONO PRENOTARE LA VACCINAZIONE CHIAMANDO IL NUMERO 06/164161841;

***VACCINI DA MEDICI DI MEDICINA GENERALE: VACCINAZIONI IN COSTANTE CRESCITA, RAGGIUNTE LE 20 MILA SOMMINISTRAZIONI E SONO 1.188 I MEDICI GIA’ ATTIVI NELLA CAMPAGNA E CHE HANNO RITIRATO ALMENO UNA FIALA DEI VACCINI PRESSO LE FARMACIE DELLE ASL;

***VACCINI ANTI COVID : VIAGGIAMO AD UNA MEDIA DI 18 MILA SOMMINISTRAZIONI AL GIORNO. ENTRO STASERA SUPERATA LA QUOTA DELLE 522 MILA VACCINAZIONI SOMMINISTRATE TOTALI NEL LAZIO. SU SALUTELAZIO.IT IL CONTATORE GIORNALIERO DELLE VACCINAZIONI;

***VACCINAZIONI OVER 80 : OGGI SUPERATA LA QUOTA DELLE 160 MILA VACCINAZIONI OVER 80 CHE RAPPRESENTANO LA META’ DELLE PERONE PRENOTATE OVER 80. SIAMO LA REGIONE CHE HA VACCINATO PIU’ ANZIANI.

Foto di repertorio