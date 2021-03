“Le notizie di uno stupro ai danni di una giovane donna di 22 anni, in pieno giorno, e di una tentata violenza ad una donna di 46 anni nella notte, sono sconcertanti.

Le parole di Giovanna Pugliese, Assessore alle Pari opportunità della Regione Lazio

La polizia sta facendo le dovute indagini, ma già da ora possiamo e dobbiamo dire con forza che quanto accaduto è gravissimo e travolge la sfera pubblica e l’intera città. Non possiamo infatti in nessun modo relegare quanto denunciato a fatti di cronaca o a tragedie private: la sicurezza delle donne ci riguarda e riguarda le istituzioni nel loro insieme. Siamo di fronte ad episodi che riguardano la qualità della vita nei nostri quartieri, ma anche il bisogno di insistere sul piano culturale del rispetto.

Schierarsi senza ambiguità, battersi, mettere in campo politiche per rendere le nostre strade sicure per tutte e tutti ed agire per contrastare la violenza di genere, significa farsi carico di situazioni come quelle che hanno riguardato oggi la nostra città. Esprimo dunque la mia profonda solidarietà alle due donne, con l’intenzione di far arrivare loro la vicinanza della Regione Lazio. Nessuna è sola di fronte alla violenza.”

A dichiararlo in una nota è Giovanna Pugliese, Assessore alle Pari opportunità della Regione Lazio.