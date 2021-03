OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MARINO SPOKE PER LE VACCINAZIONI COVID.19 per gli Under 55

A seguito di una comunicazione pervenuta da parte del Direttore Distretto Sanitario 3 della ASL ROMA 6 nonché Referente Aziendale SPS e Malattie Rare Dott. Raffaele Galli si rendono note alla cittadinanza le attività di afferenza del Distretto Sanitario 6.3 allocate all’interno del Presidio Ospedaliero di Marino:

Presto l’apertura di un P.U.A. L’apprezzamento del Sindaco e dell’Assessore Cerro

Spoke Vaccinazioni Covid 19 . Piano Terra. L’accesso non é diretto per i Cittadini, ma le liste vengono predisposte centralmente dalla Regione e stiamo procedendo col Vaccino Astra Zeneca, per categorie. Attualmente é convocato il personale degli istituti scolastici per un totale di sessanta vaccinazioni al giorno per sette giorni a settimana. Il personale medico ed infermieristico é vaccinato e l’attività é in essere da oltre quattro settimane.

E’ prossima l’apertura di un P.U.A. (Punto Unico di Accesso) per l’orientamento e la facilitazione nell’accesso ai servizi rivolto principalmente agli utenti fragili o svantaggiati

In merito a quanto sopra diffondiamo la dichiarazione congiunta del Sindaco Carlo Colizza e dell’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Cerro:

“Apprendiamo con piacere che l’ospedale di Marino sia stato designato come SPOKE per le vaccinazioni covid-19 per le persone under 55.

Ringraziamo il Dott. Raffaele Galli Direttore Sanitario della Asl Roma 6.3 di aver coinvolto il nostro ospedale in modo concreto alla campagna vaccinale promossa dalla Regione Lazio per cercare di debellare il virus Covid-19. L’obiettivo primario della salute dei cittadini ci trova sempre concordi nel valutare positivamente qualsiasi iniziativa messa in campo a favore della popolazione.”