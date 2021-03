Ecco la lettera a firma di Sanna e Cacciotti su richiesta ristori per il settore produttivo e commerciale locale.

I Sindaci di Carpineto e Colleferro scrivono alla Regione: “Servono ristori per i commercianti”

Oggetto: “zona rossa nei comuni di Colleferro e Carpineto Romano” – Richiesta ristori per le

perdite del fatturato delle attività commerciali

Egregio Presidente,

Egregio Assessore,

considerata la grave situazione epidemiologia da Covid-19 che ha portato l’innalzamento del

livello dei contagi, dovuti alla così detta “variante inglese”, nei comuni di Colleferro e Carpineto

Romano, il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha dichiarato, tempestivamente, le

due città “Zona Rossa”.

Il provvedimento regionale, di natura straordinaria e non prevedibile, ha causato gravi

perdite economiche a tutto il settore produttivo e commerciale locale. Per tali motivi si vuole

evidenziare la necessità di un intervento di natura economica, certo e tempestivo, a sostegno delle

attività produttive e commerciali del territorio, il cui drastico calo di fatturato ha messo a serio

rischio la loro continuità, innescando un potenziale tracollo dell’economia locale.

Nel periodo in cui è stata imposta la “Zona Rossa”, 20/02/2021 – 07/03/2021, in cui di fatto è stata

sancita la chiusura totale o parziale delle attività produttive e commerciali, che non risultano

presenti nell’ordinanza del 20/02/2021 agli allegati 23/24, per le stesse, costrette a chiusura si è

registrata una forte contrazione degli incassi, condizione questa che ha arrecato un grave danno agli

imprenditori, in aggiunta alla già nota sofferenza economica a cui sono costretti già da un anno.

Inoltre, il divieto imposto al flusso turistico in particolare, nella città di Carpineto Romano,

attività economica fondamentale per il territorio, ha praticamente azzerato ogni possibilità di

sopravvivenza economica residua.

Questa disastrosa crisi economico-finanziaria senza precedenti, che peserà sui Bilanci delle imprese,

ci spinge a chiedere un tempestivo aiuto Regionale attraverso ristori economici adeguati alle

effettive perdite di fatturato.

Ci auspichiamo, quindi, che insieme alla Regione, anche il Governo Draghi possa, il prima possibile,

attenzionare la grave situazione di crisi in cui versano le attività produttive e commerciali del nostro

territorio, il cui quadrante geografico d’azione è già di per sé penalizzante.

In questa nuova fase, in cui si rende necessario il sostegno, ma anche il rilancio, ci auguriamo

che si trovi una linea comune finalizzata alla destinazione di Ristori economici alle attività produttive

e commerciali, che costituiscono da sempre un importante volano dell’economia locale.

Il sostegno economico, rappresenta un forte segnale di fiducia, di rilancio, oltreché di

speranza che le istituzioni in questi momenti sono chiamate a valutare.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna

Il Sindaco di Carpineto Romano Stefano Cacciotti