Piedimonte San Germano, paura in pieno centro: incendio in una casa

Un brutto incendio è scoppiano nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo 2021, a Piedimonte San Germano. In fiamme un appartamento situato a pochi passi dal palazzo comunale.

Incendio a Piedimonte San Germano

Sul posto si sono subito fiondato i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Cassino. Attimi di paura intorno alle ore 13, a Piedimonte San Germano. In pieno centro, infatti, un appartamento è stato divorato dalle fiamme.

Tanta preoccupazione da parte dei passanti che, vedendo il fumo uscire dalle finestre, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza a persone e non si registra nessun ferito.

Le prime ipotesi, secondo quanto trapela, porterebbero ad un cortocircuito.

Foto di repertorio.