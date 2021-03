Tra Anagni e Colleferro, dunque proprio tra i due paesi confinanti delle rispettive province di Frosinone e di Roma, c’è stato un incidente poco fa.

Incidente in autostrada oggi tra Anagni e Colleferro: la situazione sulla A1

Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A1 nel tardo pomeriggio di oggi, 4 marzo 2021. Ancora ignote le cause dell’impatto, così come sconosciuta è tutt’ora la situazione in merito a eventuali feriti.

Per il momento è stato segnalato traffico e di fare particolare attenzione, poiché è probabile che in questi minuti gli incaricati si stiano adoperando per la rimozione dei detriti e per ripristinare la normale viabilità, oltre che per accertare le esatte dinamiche di quanto avvenuto questo giovedì pomeriggio.

La segnalazione arriva da Astral Infomobilità. Come dimostra la foto, presa dalle telecamere autostradali, al momento il traffico non sembra risentirne abbastanza. Potrebbero seguire informazioni più precise a breve.