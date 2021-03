“Lo sblocco dei cantieri è una tappa fondamentale per far ripartire il Paese, quindi bene ha fatto due giorni fa il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini a chiedere alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti di concedere velocemente il parere sulla lista delle grandi opere da commissariare.

La bretella Cisterna-Valmontone: perché è importante

Tra queste la Bretella Cisterna-Valmontone, un progetto che i pendolari di Aprilia, Cisterna di Latina, Velletri, Artena, Cori, Lariano, Valmontone e Labico attendono da anni. Si tratta di un collegamento stradale divenuto imprescindibile, non solo per rilanciare la vocazione industriale ed agricola dell’economia locale, ma anche per decongestionare lo svincolo autostradale di Valmontone e i volumi di traffico sulla Pontina.

L’auspicio è che con il nuovo governo si possa registrare un cambio di passo anche nella realizzazione delle infrastrutture e che l’appello alla rapidità del ministro Giovannini non rimanga lettera morta. Far partire i cantieri della Bretella Cisterna-Valmontone consentirebbe non solo di dare lavoro a chi lo sta cercando disperatamente, come ha detto giustamente il ministro, ma faciliterebbe anche la vita dei tanti lavoratori dell’agricoltura impiegati nelle terre dell’Agro Pontino“.

Così, in una nota, Maria Spena, deputata di Forza Italia.

