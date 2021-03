Si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 3 marzo 2021, un brutto incidente a Castelverde. Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto in fuga, poi immediatamente rintracciata.

Castelverde, investito un bambino di 11 anni

Attualmente, stando a quanto riportato, il minore non sembrerebbe essere in pericolo di vita e risulta essere ricoverato al Policlinico Gemelli in codice rosso.

Una delle persone, che stava nell’auto incriminata, è stata scoperta all’interno di un bar. L’uomo vi si era rifugiato, temendo il linciaggio da parte di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena dell’investimento.

Immediato l’intervento dei vigili urbani; l’uomo, un 45enne, è stato trasportato al policlinico Umberto I.

Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso; pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio