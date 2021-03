Roma, sciopero dei mezzi Atac lunedì 8 marzo 2021. Tutte le info

Indetto uno sciopero Atac per lunedì 8 marzo 2021: a rischio autobus, tram, treni e metro per 24 ore. Lo sciopero riguarderà anche i lavoratori di Roma Tpl.

Di seguito, tutti i dettagli e le info sullo sciopero riportate da Atac.

Atac, sciopero 8 marzo 2021: tutte le info

“L´8 marzo sono in programma due scioperi di 24 ore indetti da Cub Trasporti nell´ambito dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalla Confederazione unitaria di base e da Cobas Lavoro privato nell´ambito dello sciopero generale di 24 ore di tutto il lavoro del settore privato.

Lo sciopero riguarda l´intera rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitana e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Le corse saranno garantite dall´inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20.

Il servizio non sarà garantito:

– notte 7/8 marzo: rete bus notturna (linee bus n)

– giornata dell´8 marzo: fascia ore 08.30-17.00 e ore 20.00-termine servizio diurno

– notte 8/9 marzo: linee bus MC-MC3-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie in presenza. Sempre garantito il funzionamento delle biglietterie elettroniche. I parcheggi saranno aperti

Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno eventualmente attive, possibili interruzioni di servizio di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale

Lo sciopero, con le stesse modalità riguarda anche la rete di bus RomaTpl. Nella fascia notturna 8/9 marzo, lo sciopero riguarda le linee 314-404-444.

Le motivazioni

Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e del lavoratori; per la proroga della moratoria sui licenziamenti; per un welfare pubblico ed universale; per una pensione dignitosa a 60 di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e tutti, senza decurtazioni che, di fatto, discriminano i redditi bassi e le donne; per il diritto al lavoro; a salari e carriere senza discriminazioni; contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrati; contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di cittadinanza; contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne”, è quanto si apprende dal sito gestito da Atac.

A livello regionale, invece, sempre dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, lunedì potrebbero verificarsi disagi anche per i bus extraurbani della Cotral. Per Trenitalia, invece, lo sciopero si svolgerà dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì.

Foto di repertorio