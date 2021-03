Frosinone, viene trovato con 72 grammi di droga e 645 euro contanti

Nella serata di ieri, a Frosinone, personale della locale Squadra Mobile ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 53enne residente nel capoluogo.

Ecco tutti i dettagli

L’importante ruolo rivestito dall’ uomo nella piazza dello spaccio è emerso nel corso di un’intensa ed articolata attività di polizia giudiziaria, svolta congiuntamente all’Arma dei Carabinieri e finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del traffico di droga.

Fermato in via Parigi, nella parte bassa del capoluogo, il 53enne è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente per un totale di 72 grammi circa tra hashish, marijuana e cocaina, nonché 645,00 euro, presunto provento dell’attività illecita .

La perquisizione è stata anche estesa all’abitazione , ma ha dato esito negativo.

Per l’uomo è scattato l’arresto in attesa del rito direttissimo, fissato nella giornata odierna.