“Il trend dei positivi da covid-19 è in crescita rispetto agli ultimi report – dichiara il Sindaco, Alessandra Sabelli. – E’ necessario continuare a mantenere alta la guardia.

Sappiamo che una minima leggerezza nel non igienizzarsi frequentemente le mani, non indossare la mascherina correttamente, e non mantenere le distanze di sicurezza interpersonale possono essere fatali nel contrarre il virus. – Non sappiamo se le varianti del virus circolano sul nostro territorio ma dobbiamo tenere a mente che sono molto più contagiose.

A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza, invio i più sentiti auguri di pronta guarigione ai concittadini affetti dal virus” – conclude il Sindaco Sabelli.