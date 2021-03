Arriva il Bonus Pubblicità 2021: ecco come presentare la domanda

Una grande riconferma per il mondo delle imprese e quello dell’editoria. Dopo il successo dello scorso anno, è stato riconfermato il bonus pubblicità per gli anni 2021 e 2022 che riconosce la misura unica del 50% del valore degli investimenti fatti in pubblicità attraverso giornali quotidiani e periodici, anche in forma digitale.

Bonus pubblicità 2021: ecco come funziona

Dal 1 marzo 2021 fino al 31 marzo è possibile inviare la domanda per richiedere il bonus pubblicità. Una misura studiata ad hoc per professionisti autonomi ed aziende per farsi pubblicità su giornali quotidiani o periodici. L’agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti.

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato alcune cose relative a tale bonus pubblicità, infatti il modulo e le istruzioni sono state aggiornate dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Sono previste due fasi differenti che sono:

A partire dal 1° marzo 2021 fino al 31 marzo 2021: si tratta della prima fase della procedura per fare domanda. Deve avvenire la comunicazione degli investimenti in pubblicità che sono stati effettuati o che verranno effettuati nel corso dell’anno 2021, ossia di quegli investimenti pubblicitari per i quali si richiede il credito d’imposta del 50% sulla spesa sostenuta.

A partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 gennaio 2022: si tratta della seconda fase della procedura. Consiste nella conferma degli investimenti effettuati che devono essere riportati tramite una dichiarazione sostitutiva.

Come fare per usufruire del credito e come inviare la domanda

I soggetti che sono interessati ad usufruire il bonus pubblicità devono presentare:

la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato

contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).