Emergenza Coronavirus a Pomezia, salgono a 334 i casi positivi al Covid-19. I cittadini guariti raggiungono quota 2.192. Il cordoglio dell’Amministrazione per un cittadino deceduto



Salgono a 334 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 20 ricoverati presso strutture ospedaliere e 314 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 2.192. Sono 12 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Pervenuta la notizia della scomparsa di un concittadino di 68 anni: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici del nostro concittadino scomparso”.

Da inizio pandemia sono 24 le morti per Covid nel Comune di Pomezia.

Foto di repertorio