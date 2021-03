Di seguito riportiamo il bollettino Covid di oggi, martedì 2 marzo 2021, in Ciociaria. Sono 170 i nuovi positivi e, purtroppo, 1 persona deceduta. Di seguito i dettagli.

Nuovo bollettino Covid-19 in Ciociaria del 2 marzo 2021

Nella giornata del 1° marzo 2021 sono stati effettuati 1493 tamponi: 170 nuovi postivi e 136 negativizzati.

è stato registrato un decesso nelle ultime 24 ore di residenti nella Provincia di Frosinone:

un uomo di 70 anni residente a Monte San Giovanni Campano

Ecco la tabella aggiornata:

La nota del Sindaco di Sora

“Vista l’evoluzione della pandemia in corso, invito i cittadini alla massima prudenza. La fascia d’età più colpita dal virus va, oggi, dai 35 ai 55 anni e, quindi, si è notevolmente abbassata. Per questo raccomando un corretto utilizzo della mascherina anche all’interno delle abitazioni private se si è a contatto con persone anziane e soggetti a rischio”. Questa la dichiarazione del Sindaco Roberto De Donatis nel corso della consueta diretta streaming di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus.

Novità in arrivo per il mercato settimanale. Il Primo Cittadino ha annunciato che sta predisponendo un’apposita ordinanza per la regolamentazione del mercato previsto per giovedì 4 marzo 2021. “L’obiettivo è garantire un mercato sicuro sia per gli operatori che per gli acquirenti, visto che da ieri siamo entrati in zona arancione. Il mercato sarà aperto alle sole attività alimentari e avremo cura di estendere i banchi su spazi più ampi per evitare rischi di assembramento” ha detto il Sindaco De Donatis.

L’ordinanza in preparazione riguarderà solo il mercato del 4 marzo. Ogni settimana, in base all’evoluzione dei contagi, si valuteranno le misure più opportune che saranno contenute di volta in volta in specifiche ordinanze.