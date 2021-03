Le cose che non sapevi di poter lavare in lavatrice

Se hai sempre pensato che la tua lavatrice servisse per i vestiti, gli asciugamani, le lenzuola e occasionalmente i panni per la pulizia della casa, ebbene siamo lieti di comunicarti che finora l’hai seriamente sottovalutata. La tua lavatrice, infatti, è una preziosa alleata per igienizzare una gran quantità di cose che finora – ne siamo sicuri – non avresti neanche sospettato. Dalle scarpe al mocio, dai giocattoli ai cuscini, passando per la tenda della doccia e alcune borse.

Certo, non tutto può essere inserito e lavato con la stessa leggerezza con cui lavi le tue magliette colorate. Alcuni articoli avranno bisogno di qualche attenzione in più, ma se sei in dubbio su quale lavatrice scegliere il consiglio è decisamente quello di orientarti su un modello con un cestello grande, che potrà esserti d’aiuto in un sacco di occasioni. Curioso di conoscere quali? Scopriamolo insieme!

Scarpe, borse e attrezzatura sportiva

Ebbene si: non solo vestiti, la tua lavatrice è in grado di togliere le macchie, igienizzare e sbiancare anche le scarpe in tela, le borse in tessuto (sia organico che tecnico), il tuo zaino da viaggio, la tua borsa della palestra, e anche le scarpe da tennis in pelle. Basta conoscere il giusto modo per igienizzare le tue cose senza danneggiarle, e il gioco è fatto. Una soluzione ideale sia per avere le scarpe sempre bianche, che per igienizzare i bagagli quando torni da un viaggio.

Qualche suggerimento? Per far tornare bianche le scarpe in tela basta metterle in ammollo con un additivo sbiancante, e versare poi tutto nel cestello per un risciacquo ad acqua fredda, mentre per le borse l’ideale è il programma di lavaggio delicato con un detersivo antibatterico. Infine, per la borsa della palestra – ma vale anche per l’attrezzatura sportiva come tute o asciugamani – un lavaggio in acqua fredda con antibatterico e un ammorbidente profumato cancelleranno ogni traccia di sudore.

Spugne e stracci per la casa

Sai bene che, periodicamente, anche i prodotti che utilizzi per pulire la casa hanno bisogno a loro volta di essere puliti e igienizzati. Ciò che probabilmente non sapevi è che puoi rendere questa operazione incredibilmente più semplice: basta mettere tutto in lavatrice a 90 gradi con un detersivo disinfettante. La combinazione tra le due soluzioni, infatti, elimina completamente germi e batteri permettendoti di trovarti in poco tempo con articoli come nuovi.

Il consiglio in più è quello di approfittarne per igienizzare anche la lavatrice. Dal momento infatti che anche la tua lavatrice necessita di una pulizia periodica, la soluzione ideale è di dedicarti a questa operazione una volta finito il lavaggio degli stracci, rimuovendo i pelucchi in eccesso – dono soprattutto del mocio – e facendo andare un ciclo a vuoto con il detersivo disinfettante.

Lettini e tappetini

Dalla piccola cuccia del cane al tappetino da yoga, passando per il tappetino del bagno, anche i prodotti in spugna e gomma possono essere efficacemente igienizzati in lavatrice. In questo caso, la regola aurea è tenere conto del fatto che la gomma non può sopportare le alte temperature, pertanto la sanificazione dei vostri prodotti deve necessariamente avvenire utilizzando solo il detersivo, e non il lavaggio a 90 gradi. Attenzione quindi a impostare sempre i programmi a bassa temperatura. Anche in questo caso, poi, specie se lavate cucce con peli del vostro cane o gatto, potete approfittare per fare anche un ciclo a vuoto per disinfettare la lavatrice.

Tessili per la casa e tende della doccia

Anche le tende tradizionali – salvo che non siano confezionate in un tessuto molto delicato che richiede un lavaggio a mano o a secco – le tende della doccia, e i rivestimenti di divani e poltrone possono essere comodamente lavati in lavatrice. In questo caso, la migliore soluzione per ottenere una pulizia perfetta senza sforzo è quella di metterli precedentemente in ammollo per qualche ora in modo che perdano tracce di fumo e lo sporco più superficiale. Successivamente, un lavaggio breve in acqua fredda e la centrifuga vi garantiranno il massimo della pulizia e della comodità.

Cuscini e piumini

Sorprendentemente, la maggior parte delle persone preferisce portare coperte, piumini e cuscini in lavanderia, convinta che il lavaggio in lavatrice danneggerebbe irrimediabilmente questi prodotti. Ma questo non è assolutamente vero e anzi, nel dubbio su quale lavatrice scegliere, prediligere un modello con un grande carico che vi permetta di lavare i tessili più voluminosi vi aiuterà a risparmiare le spese della lavanderia. Basta avere l’accortezza di non scegliere programmi troppo aggressivi, e stendere in orizzontale, e i tessili del vostro letto possono essere perfettamente puliti e igienizzati in breve tempo.